Ohtlik või ohutu? Tai reisilt saabunud perearstide juht tegeles juba päev hiljem patsientide vastuvõtuga

Le Vallikivi selgitab, et tuli kolleegidega tööreisilt Taist ning on ise täiesti terve. „Kui ma olen tulnud riigist, kus haigestumiste osakaal on üks inimene miljonist, see on sada korda vähem kui Eestis, kas ühiskonnale oleks kasulikum, et arst, kes on ise täiesti terve rullib niisama kodus või teeb neid asju, mida üks arst tegema peab?“

Vallikivi sõnul pole sellises olukorras õigeid ja valesid vastuseid, vaid kasutama peab talupojamõistust. „Kas reageerime üle ja teeme sellega rohkem kahju või reageerime alla ja teeme hoopis sellega,“ arutab ta. Vallikivi väidab, et arutas olukorda kolleegide ja juhatusega ning otsus tööle asuda võeti vastu ühiselt. „Jälgisime nii sealset, naaberriikide kui ka Eesti epidemioloogilist olukorda. See otsus oli tehtud kättesaadavate andmete põhjal,“ selgitab Vallikivi.

„Ma olen meditsiinivaldkonna professionaalidega seda riski hinnanud ja otsuse vastu võtnud,“ ütleb ta. „Tervishoiutöötajatest on ju puudus, sest kõik on karantiinis! Kui meil on situatsioon, et iga meedik on arvel, häirekeskus ja kiirabi töötavad võimete piiril, kas siis on mõistlik ressursse raisata.“

Perearstide seltsi presidendi hinnangul on Jürgensoni perearstikeskuses Tallinnas kiirem, kui kunagi varem. „Kell on viis läbi, oleme kella kaheksast jooksnud, aga ikka hulga kontakte patsientidele võlgu. Ma ei tea, mis kell täna õhtul koju lähme,“ möönab Vallikivi. „Kas ma olen nüüd siis halb? Oleksin pidanud oma kolleegidel laskma selle töö ära teha?“ küsib ta.

Vallikivi sõnul on arste, kes on reisilt tulles otsustanud koju jääda, aga ka neid, kes tööle naasnud. „See on nii ja naa, aga me oleme vähendanud näost näkku kontakte nii palju kui võimalik,“ ütleb ta. Arsti sõnul oli tal täna kaks patsienti, kellega kohtuti näost näkku. Vallikivi sõnul ongi viimastel päevadel tegeletud palju töö ümber korraldamisega. „Mõtleme sellele, kuidas valmistuda edasiseks. Need on ju alles õied, marjad alles tulevad,“ ütleb ta.

„Ma ei taha iialgi oma patsientidele halba,“ lubab ta. „Viimaste teadmiste põhjal on väga ebatõenäoline, et viirust levitaks sümptomiteta inimesed, kelle hulka ma ka pärast pikka tööpäeva kuulun.“