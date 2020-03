Juhtkiri | Riigikogu tehku kaugtööd 

Komisjonide töö jätkub nii suures osas kui võimalik elektrooniliselt. Viimase kohta on riigikogu vanematekogu palunud põhiseaduskomisjonil välja töötada ka eraldi regulatsiooni.

Nagu on paljud koroonaviiruse suhtes positiivseks testitud omal nahal kogenud, siis võib nakatumiseks paraku piisata vaid ühekordsest kontaktist haigusekandjaga, mis tähendab, et iga täiskogu või komisjoni istung kujutab endast arvestatavat ohtu.

Tõsi, enam kui saja inimese kogunemisi, mille eest hoiatas meid targu peaminister Jüri Ratas, näeb 101pealise riigikogu suures saalis niigi harva, ent võttes arvesse viiruse leviku kiirust, tuleks vältida ka väiksemate inimhulkade kogunemisi. Ent ettepanek, et olulisteks hääletusteks võiksid koguneda üksnes fraktsioonide juhid, ei paista kummalisena mitte üksnes tervisekaitse seisukohalt.

Võimalus mandaate delegeerida muudaks senise esindusdemokraatia sisu ja kinnistaks veelgi enam riigikogu kui kummitempli kuvandit. Kuivõrd mõistlik on aga, et fraktsiooni põhiliinile vastuolijad tuleks viirusehirmu trotsides hääletuseks isiklikult kohale, kui nende sekka võib sattuda näiteks hiljuti Itaaliast solidaarsusreisilt naasnud Oudekki Loone või ükskõik milline teine saadik, kel on põhjust püsida hoopis karantiinis? Viirus seadusandjat ei karda, nagu nähtus Iraanis, kus parlamendiliikmetest nakatus väidetavalt 10% ja suri kaks.