Lapsepilastajast preester: võttis aega, enne kui aru sain, et see oli vale 

„Võttis aega, enne kui aru sain, et see oli laste vanust arvesse võttes vale ja põlastusväärne,“ ütles 74aastane Bernard Preynat kohtuprotsessi ajal. 1970ndatest kuni 90ndate alguseni langes tema ohvriks (teadaolevalt) vähemalt 80 poissi vanuses seitse kuni viisteist. Kohtusse tuli tema vastu tunnistama kümme kunagi lapsepõlves väärkoheldud meest. Nemad nõudsid vähemalt kaheksa-aastast vangistust, süüdistades Preynat'd ohvrite elu ära rikkumises, kirjutab BBC.

Eelmise aasta juulis võttis katoliku kirik Preynat'lt ära preestristaatuse. Kõvasti kriitikat, sh pedofiilpreestri ohvrite seas, pälvis ka Preynat' ülemus, Lyoni peapiiskop Philippe Barbarin, kes väidetavalt üritas toimuvat varjata. Barbarin vaidles vastu, et tema eesmärk polnud kunagi õigusemõistmist takistada. Ta tunnistas küll, et Preynat' kuritegudest kuulis ta juba 2010. aastal, ent kinnitust leidis see tema jaoks alles neli aastat hiljem, kui sellest ühelt ohvrilt otsesõnu kuulis. Seejärel teavitas Barbarin Vatikani ning eemaldas Preynat' ametist.