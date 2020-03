Tartu linn vabastab vanemad pooleteiseks kuuks lasteaia kohatasu maksmisest 

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on eriolukorrast tingituna soovitanud linn lapsevanematel võimalusel lapsi lasteaeda mitte tuua. "Paljud lapsevanemad on seda soovitust järginud - meie kogutud andmed näitavad, et alates tänasest on laste arv lasteaedades tunduvalt vähenenud. Arvestades seda, et eriolukord põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust, otsustasime alates tänasest kuni aprilli lõpuni lasteaia kohatasu mitte nõuda. See puudutab kõiki lapsi - nii neid, kes käivad lasteaias kui ka neid, keda kohal pole," selgitas Klaas.

Kuna märtsikuu arved on juba väljastatud, siis kajastatakse märtsi kahe nädala summa ettemaksuna järgmistel arvetel. Aprillikuus esitatavatel arvetel kohatasu maksumust ei ole, kuid kohta kasutanud laste arvetele lisatakse toidukulu.

Tänasest alates on Tartus avatud üks ööpäevaringselt töötav lasteaed - Maarjamõisa lasteaed, mis asub vahetult elutähtsaid teenuseid pakkuvate asutuste Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Lõuna-Eesti prefektuuri läheduses. Linnapea sõnul on oluline tagada lasteaia- ja -hoiuteenus kõikidele peredele, kes seda vajavad. "Ilmselgelt vajavad meilt teenust pered, kus vanemad on seotud elutähtsate teenuste osutamisega - näiteks meditsiini-, pääste-, politseitöötajate lapsed," ütles Klaas.