Amsterdamist saabunud noormees veedab karantiini mikrohotellis 

"Inimesed tahtsid hakata koju tagasi minema. Järjest tuli erinevaid teateid, ei saanudki aru, kus või mida. Turiste oli palju," räägib Oskar.

Tema tagasilend pidi algsete plaanide kohaselt toimuma sel kolmapäeval, kuid kui selgus, et Läti lennufirma AirBaltic peatab alates 17. märtsist kõik lennud, tuli tegutsema hakata.

Nimelt selgus AirBalticuga suheldes, et kui Oskari pileti sai vahetada ringi ja idee poolest oleks ta saanud naasta kodumaale juba läinud pühapäeval, siis sõbranna piletiga oli lugu teine.

"Sõbranna pileti asemele oli pakkuda ainult äriklassi pileteid. See tähendas, et oleks tulnud raha juurde maksta. Me siis tegime nii, et vahetasime sõbrannaga piletid ära ja tema sai juba pühapäeval koju, mina jõudsin esmaspäeval," märgib Oskar.

Ta on kursis, et piletite hinnad on kohati kosmiliselt kõrgeks kerkinud, kuid kiidab tagantjärgi lennufirmat: "Läks kuidagi nii, et meil õnnestus ilusti rääkides ikka ilma juurde maksmata kuidagi see lend koju ära kaubelda."

Kaks nädalat isolatsiooni