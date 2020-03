Eriluba Eesti-Läti kaksiklinnale: Valka elanikud pääsevad üle piiri Valgasse tööle 

Positiivne on Ester Karuse sõnul ka see, et vastuvõetud otsus võimaldab jätkata kaksiklinna ühise linnasüdame ehitustöödega, mis on kriisiolukorras olnud samuti üks murekohti. Siseministeeriumi esindaja andis täna teada, et erandkorras saavad piiri ületada need Valka kodanikud, kes käivad Eesti poolel asuvates ettevõtetes tööl. Piiriületuse kord on veel täpsustamisel.