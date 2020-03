VIDEO | Helme: pisteliselt hakatakse kontrollima, kas inimesed peavad karantiinist kinni 

Neist ja muudest viimase aja kriisiotsustest annavad 15.30 algaval pressikonverentsil aru peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme, välisminister Urmas Reinsalu ning sotsiaalminister Tanel Kiik.

Mart Helme sõnul tuleb kindlasti välja selgitada, kust väärinfo Tallinna sulgemisest liikuma hakkas. „On väga oluline teada saada, kas see on rahva linnalegend, mis hakkas levima, nagu mulle on öeldud, Keilast,“ väitis Helme, et keegi olevat kuulnud, kuidas keegi kaitseliitlane rääkis telefonis, et kõik piirid lähevad kinni. „Võimalik, et see on üks allikas. Kui see on linnalegendi tasemel, pole hullu, selgub väga ruttu, et see ei pea paika. Kui see on kusagilt väljastpoolt inspireeritud infooperatsioon, on olukord hoopis tõsisem. Pädevad organisatsioonid tegelevad selle välja selgitamisega, kust see jutt liikvele läks ja kuhu juhtmed võiksid välja viia.“

Millised võimalused on riigil selliste libauudistega võitlemiseks? „Eestis vaikivat ajastut ei kehtestata,“ kinnitas Helme. „Kui meil on tegemist ühiskonda destabiliseeriva infooperatsiooniga, nagu oli juttu, siis need allikad on Eestis võimalik kindlaks teha. Kui need tulevad väljastpoolt Eestit, on samuti võimalik neid kindlaks teha, et need on sealt tulnud. Aga me ei saa kellegi Facebooki või Instagrami kontosid kinni panna,“ lisas siseminister.

Alkoholimüüki võidakse piirata, aga mitte keelustada

Sotsiaalminister Kiik ütles, et kui alkoholi müügikeeldu pole valitsus arutanudki, siis sama ei saa öelda müügi piiramise kohta. „Praeguses olukorras, kus inimestel on vähem kohustusi ja rohkem vaba aega, peame mõtlema ka selle peale, et öistel tundidel ei hakkaks toimuma kollektiivset sotsialiseerumist pubides ja muudes kohtades, kus on oht esiteks nakkuseks, aga samas ka oht, et see toob lisatööd politseile, päästeametile ja kiirabile. Praegu on selline aeg, kus peaksime toimima kaine peaga,“ ütles Kiik.