EESTLASED TAIS LÕKSUS: kohad lennukis müüdi kallimalt norrakatele, asenduslendu ega raha tagasi ei anta 

Viimases hädas broneerisid lennujaama töötajad eestlastele kaks eraldi lendu. Üks lend läbi Bangkoki ja Moskva ning teine Bangkoki ja Stockholmi. „Nüüd siis ootamegi suvalises hotellis, et saaks alustada eraldi seiklust kodu poole. Välisministeeriumi veebikonsul ainult mõnitab soovitades tihedat suhtlust reisibüroo või lennufirmaga, mis ei ole võimalik, nagu kõik teavad,“ kritiseerib Helen. „Kas koju saame? Eks näis.“

Eestlased ütlevad, et info jagamine võiks parem olla. „Minu reis oli registreeritud välisministeeriumi lehel. Sellest lähtuvalt oleks nad võinud mulle kohe saata konkreetsed juhised,“ leiab Helen. „Mina nägin kuskil Londoni suursaatkonna lehel alles, et lennud suletakse.“

Eestlaste kohad lennukis müüdi ära

Helenal on Tai lõksus ka sõbranna, keda ei lasta lennule. Tema lend peaks olema Krabi-Oslo-Tallinn, ent lennule lubatakse vaid norrakaid. „Kuuldavasti pole seal ühtegi lennufirma esindajat, pardateenindust ka mitte. Eestlaste kohad on müüdud teistele kallimalt ära, aga asenduslendu ei pakuta, piletiraha tagasi ei anta. Kedagi ei huvita!“ annab Helen sõbranna olukorda edasi. „Veebikonsul olevat soovitanud pöörduda sõprade ja sugulaste poole, kui pole kojutulekuks raha. Oleks tore, kui ministeerium aitaks inimesi, aga samas saame aru, et nad ei saa kontrollida võõra riigi lennufirmasid ega poliitikat.“

Hispaanias, Benidormis on spordilaagrisse lõksu jäänud kümmekond rattasportlast ja nende pered ja kaaslased. Liina möönab, et välisministeerium käsib kiiresti koju tulla, ent ei paku selleks ise tuge. Jalgratturid ja nende kaasad pidid läbi Oslo Eestisse lendama, ent Norra lennufirma on lennu Tallinnasse juba tühistanud. „Õnneks Oslosse siiski pääseme, aga sealt edasi on juba päris keeruline, sest kõik muudkui tühistavad lende,“ ütleb Liina.

Viimase info järgi peaksid sportlased Oslost Stockholmi lendama ja sealt Eestisse. „Aga kõik võib veel muutuda. Uurisime välisministeeriumilt, et mis juhtub, kui Oslosse kinni jäämegi. Meile öeldi, et nemad ei kata mingeid kulusid. Reinsalu kutsub koju, aga abi saada keeruline,“ möönab Liina. „Aga eks me ise muidugi vastutame, et julgesime tulla. Lihtsalt siis oli olukord hoopis teine.“