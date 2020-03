BERGAMO ARST KOROONAVIIRUSEST: "See on nagu maavärisemine. Igal õhtul uus tõuge." 

Macchini rõhutas, et tema eesmärk on ennekõike panna mõtlema neid inimesi, kes elavad tema kodulinnast Bergamost kaugel. „Mõistan väga hästi vajadust mitte tekitada paanikat, aga kui arusaam ohust inimesteni ei jõua, see mõte paneb mind värisema,“ mõtiskles tohter.

Algul ootas tema haigla personal hingevärinal kõige hullema saabumist, selle, mida tama nimetab „sõjaks“. Ta mäletab veel, kui haiglas viibis vaid üks koroonakahtlusega patsient ja kui närvis ta oli. Tunne, mis praeguses põrgus tundub talle suisa tobegi.

„Endiselt on aga inimesi, kes uhkeldavad, et nemad ei karda ja eiravad juhiseid, protesteerivad, sest nende igapäevane rutiin on „ajutiselt“ kriisis, aga haiguse leviku katastroof on käes,“ lisas doktor..

Oma töökaaslasi kirjeldades oli doktor Macchini emotsionaalne. Kriisiolukorras pole tihtipeale hetkegi hinge tõmmata. Polegi kuhugi minna, sest haigetega kokku puutunud arstid on ise haiglas lõksus. „Meil pole enam kirurge, urolooge, ortopeede, on ainult arstid, kellest korraga saanud osa ühtsest tiimist, mis seisab silmitsi selle täieliku tsunamiga, mis meist üle käib,“ kirjeldas ta.

„Töötajad on väsinud. Nägin väsimust inimeste nägudes, kes ei mõistnud, et on kurnatud, hoolimata niigi koormavast töömahust. Nägin solidaarsust meie seas, kes iial ei unustanud mõne internist kolleegi poole pöörduda, et küsida: „Kas ma saan sind kuidagi aidata?“ Arstid, kes kolivad voodeid ja patsiente, kes abistavad õdede asemel patsiente. Õed, kel silmad pisarais, sest kõiki me päästa ei suuda. Ja samal ajal näitavad mitme patsiendi näitajad juba, et nende saatus on otsustatud,“ kirjeldas Daniele Macchini praegust kriisiolukorda

„Meil pole enam vahetusi, töötunde. Sotsiaalne elu läbi. Me ei näe oma perekondi, sest kardame neid nakatada. Mõned meist on ka vaatamata kaitsemeetmetele juba ise nakatunud,“ lisas doktor Macchini.