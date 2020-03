Ilmar Raag massipaanikast: suhteliselt oskamatult läbi viidud infooperatsioon 

Härra Raag, nii meediainimesena kui ka kaitseliitlasena, kas te saaksite võtta kokku oma mõtted selle kohta, mis meil äsja Eestis juhtus ehk sotsiaalmeedia massipaanika, kui hakkas kõikjal levima identse sõnastusega tekst, kuidas Tallinn ja Harjumaa keeratakse lukku ning teetõkked selleks on juba valmis. Valitsus pidi selle väite kiirelt ümber lükkama. Kui ohtlik kriisiolukorras selline valeinfo levik on?

Mul on tunne, et see infolevik oli antud juhul test või katse, kuidas me reageerime. Sellest jääb mulje nagu olnuks see pahatahtlikult orkestreeritud.

Ehk me räägime infooperatsioonist?

Mul on tunne, et see oli test või katse, sest reaalselt ei saanud ta sellisel kujul väga suurt kahju kaasa tuua. Küll aga, kui mõni järgmine kord mängitakse tunduvalt ohtlikuma teemaga, siis küsimus ongi selles, et mis võiks olla see inimeste paanikakäitumine, mis võiks sellises olukorras tekkida. Praegu on raske sõnastada, et mis võinuks rünnaku tulemusel nii hirmsat juhtuda, peale selle, et inimesed oleksid väga pahaseks saanud.

Samas saab ju öelda, et inimesed äkki tõttavad keelu hirmus poodidesse ehk juhtub see, mida praegu juhtuda ei tohiks ehk palju rahvast on koos kinnises ruumis.

Jah, aga sellisel kujul nagu praegu, oli ta suhteliselt oskamatult läbi viidud infooperatsioon, kui sellega taheti saavutada väga head tulemust. Ehk ta levis viisil, mida oli võimalik mõistuspärasel viisil ja lühikese ajaga ümber lükata. Paanikakäitumine, mille see pidanuks esile kutsuma, polnud ka kuigi hästi defineeritud, ilmselt ka ründajate jaoks.