TULUKESEGA AKNALE: president Kaljulaid kutsub kõiki suurele toetusavaldusele

„Oleme kriisis, milletaolist keegi pole veel kogenud. Et me ühiskonnana sellest võimalikult valutult läbi tuleksime, ei piisa kriisikomisjonide otsustest, ametnike soovitustest ja korraldustest, vaid igaüks saab ja peab panustama. Iga inimese panus on erinev, ent ühtviisi vajalik. Alustades enda sotsiaalse lävimise vähendamisest ja oma vanematele või vanemaealistele sugulastele helistamisest,“ lisas president Kaljulaid üleskutse selgituseks.