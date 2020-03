FOTOD | Kindlam tunne: Tartu linnaliinibussid saavad lõpp-peatustes viirusetõrje 

Tartu linnavalitsus otsustas juba eelmisel nädalal, et kõiki linnaliinibusse hakatakse lõpp-peatustes desifintseerima ning bussijuhtide tervise kaitseks ei saa bussist enam üksikpiletit osta. Vähe sellest, et juhi käest ei saa piletit, kõikide busside esiuks on reserveeritud ainult juhile – salongi poolt on punane lint ette veetud, nii et ükski reisija ei pääsegi juhi ligi.