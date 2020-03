ETTEVAATUST! Kriisiolukorrast võivad kasu lõigata kelmid ja petised 

Politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre sõnul kasutavad kelmid iga võimalust, et inimestelt raha välja petta. „Selleks muudetakse pidevalt ka oma skeeme vastavalt parasjagu aktuaalsetele teemadele, nii rakendatakse ka koroonaviirust oma kelmuste vankri ette,“ kinnitab Tambre. Teistes riikides on politsei saanud teateid võimalikest telefonikelmustest ja andmepüügist. Kuigi teadaolevalt ei ole Eesti inimesed end petta laskunud, on kurjategijad seda siiski üritanud.

Tambre hinnangul on kelmuste puhul oht, et inimestele hakatakse telefoni teel pakkuma näiteks isikukaitse- või desinfitseerimisvahendeid, millest kauplustes kohati puudus on. Inimene kannab raha üle või annab helistajale oma pangakaardi andmed, kuid kaupa kätte ei saagi.

Samuti tuleb kriminaalbüroo juhi sõnul olla ettevaatlik igasuguste e-postile saabunud kirjade osas. Enne kui avada kirjas olevaid linke või manuseid, tuleb veenduda, et kiri on tulnud usaldusväärselt allikalt, et mitte pahavaraga oma arvutit nakatada. Selleks tuleb näiteks kontrollida e-posti aadressi, millelt kiri tuli. „Möödunud nädalal said mitmed inimesed oma postkasti kirja, mis oli justkui Terviseameti nimelt tulnud, kuid sisaldas tegelikult pahavara,“ mainib Tambre.

Kelmuse eest kaitseb ettevaatlikus ja tähelepanelikkus. Võõrale helistajale ei tohi heauskselt edastada oma isikuandmeid või krediitkaardi andmeid. Pakkumisse tuleb suhtuda ettevaatlikult ja uurida helistaja või väidetava ettevõtte tausta, enne kui teha ülekanne.

Tambre sõnul tasub silmas pidada, et kutsumata ei saabu meedikud kellegi koju proove võtma. Juhul kui uksele koputab inimene, kes tutvustab end mõne ameti või ettevõtte esindajana, peab ta end töötõendi abil tuvastama. Kahtluse puhul on kindlam inimest sisse mitte lubada.

„Kelmid kasutavad inimesi ära kui nad on kõige haavatavamad. Ka eriolukorra puhul tuleb säilitada kaine mõtlemine ja suhtuda kriitiliselt erinevatesse pakkumistesse,“ selgitab Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht.

