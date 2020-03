OHUTUSE HUVIDES! Reisilt tulnud ema ei saa tütrega kohtuda kaks nädalat: „Nagu sõjaaeg: telgid, mingid imelikud autod...“ 

Teda paneb imestama, miks ei sulge uksi need poed, kus müüdavad tooted ei kuulu esmatarbekaupade hulka – kas tõesti on raha praegu nii tähtis? "Tuttav ütles, et kuidas saab koju jääda, inimestel on laenud maksta. No tere pirukas! Kas tõesti on laen tähtsam kui viiruse leviku pidurdamine?" imestab Kaja.