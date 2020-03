Kadai: nakatunute häbimärgistamine ei aita kaasa koroonaviiruse pidurdamisele

Terviseametit esindas erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai, haridus- ja teadusministeeriumist kantsler Mart Laidmets ning siseministeeriumist kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus.

Martin Kadai sõnul on hetkeseisuga tuvastatud 205 nakatunut. „Alates jaanuari lõpust oleme läbi viinud ligi 1400 analüüsi, mis on kindlasti hea tulemus, kui vaadata meie rahvaarvu. Sõltumata sellest, kui palju me oleme juhtumeid kinnitanud, siis on nakatunuid kindlasti rohkem,“ sõnas ta.

„Mida me saame tänaste tulemuste põhjal öelda, on see, et oleme haiguspuhangu avastanud üsna varajases faasis. Oleme hospitaliseerinud kaks inimest, aga enne seda oleme tuvastanud ka inimesi, kes on kodusel ravil. See olukord, mis on Itaalias, ei ole praegu Eestis. Oleme saanud hästi viirusele jaole,“ julgustas Kadai. Kahest haiglaravil olevast nakatunust üks asub Pärnu haiglas ja teine Tartu Ülikooli kliinikumis. Kadai sõnul ei vaja nad intensiivravi.

Alates esmaspäevast on käivitatud koroonaviiruse infotelefon 1247, kuhu Kadai palub inimestel erinevate murede puhul pöörduda.

Paljud on kaevanud, et nad ei saa testide kohta piisavalt kiiresti infot. Kadai soovitab kõigil testi andnutel jälgida oma digilugu, kust info kõige kiiremini kätte saab. Ta kinnitas ka seda, et kõikidele positiivsete testitulemustega inimesed saavad terviseametilt ka teavitava telefonikõne.

„Palun kõigil mitte käsitleda seda haigust nagu eliithaigust. See levib üle ilma. Meil on meditsiiniringkonnas räägitud, et see on haigus, mis jääb meil ringlusesse ja on üks asi, mida me peame tulevikus jälgima. Haigete häbimärgistamine ei ole kindlasti õige ja ei aita viiruse leviku takistamisele kaasa. Kui inimesed hakkavad nakatumist varjama, siis teeb see meile viiruse leviku pidurdamise raskemaks,“ ütles Kadai ja palus kõigil säilitada rahulikku meelt.