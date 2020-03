Kadai: nakatunud inimeste häbimärgistamine ei aita koroonaviiruse pidurdamisele kaasa 

Terviseametist on plaani järgi kohal erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai, haridus- ja teadusministeeriumist kantsler Mart Laidmets ning siseministeeriumist kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus.

Kadai: ärme häbimärgista!

„Mida me saame tänaste tulemuste põhjal öelda, on see, et oleme haiguspuhangu avastanud üsna varajases faasis. Oleme hospitaliseerinud kaks inimest, aga enne seda oleme tuvastanud ka inimesi, kes on kodusel ravil. See olukord, mis on Itaalias, ei ole praegu Eestis. Oleme saanud hästi viirusele jaole,“ julgustas Kadai.

Alates esmaspäevast on käivitatud koroonaviiruse infotelefon 1247, kuhu Kadai palub inimestel erinevate murede puhul pöörduda.

Inimesed on kaevanud, et nad ei saa testide kohta piisavalt kiiresti infot. Kadai soovitab jälgida oma digilugu, kuid ta kinnitas ka seda, et kõikidele positiivsete testitulemustega inimesed saavad terviseametilt ka teavitava telefonikõne.