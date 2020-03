VÕIGAS MÕRVAR: 19 puudega inimest tapnud jaapanlane mõisteti surma 

Kohtuotsus tehti teatavaks esmaspäeval, teatab Reuters. 30aastane Satoshi Uematsu tunnistas, et pussitas surnuks 19 inimest, kes elasid Sagamiharas asuvas hoolekandeasutuses, kus mõrvar ka ise oli kunagi töötanud. Lisaks said 2016. aastal toimunud intsidendis viga veel 26 inimest. Uematsu tappis paljud oma ohvrid öösel, kui nad magasid.

Tapatalgud šokeerisid kogu riiki, kus range relvakontrolli tõttu on vägivaldsete kuritegude osakaal väike. Juhtum käivitas arutelu muutuste vajalikkuse üle ühiskonnas, kus puudega inimesed võivad endiselt kannatada häbimärgistamise all.

Uematsu ütles möödunud kuul toimunud kohtuistungil, et need, kes pole võimelised teistega suhtlema, on ühiskonnale koormaks ning nende tapmine oleks ühiskonnale hea. Võigas roimar mõisteti aga surma poomise läbi. „Seda kuritööd plaaniti pikalt ning eelnevast tapmissoovist on kindlaid tõendeid,“ kinnitas kohtunik Kiyoshi Aonuma, kelle sõnul oli selline pahatahtlikkus äärmuslik.