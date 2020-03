Riigikogu piirab saadikute arvu saalis minimaalseks 

ERRi uudisportaal kirjutas, et tuleval nädalal tuleb riigikogu suuremas koosseisus ikkagi kokku, sest seadus ei luba riigikogu juhatuse valimisi edasi lükata. Enne istungit on vanematekogult oodata soovitust fraktsioonidele piirata riigikogu saali tulevate inimeste arvu võimalikult minimaalseks.

Ühe variandina on arutatud, et saali tulevad vaid fraktsioonide esimehed, kuid Reformirakonna fraktsiooni esimees Kaja Kallas ütles ERR-ile, et riigikogu liige on oma mandaadis vaba ja kedagi saali tulla otseselt keelata ei saa.