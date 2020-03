Maailm ITAALIAS KASVAB SURNUTE ARV KIIRESTI: paavst Franciscus palvetas pandeemia lõppemise eest Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 09:30 Jaga: M

Paavst Franciscus pühapäeva pärastlõunal Roomas palverännakul. Foto: PA Images/Scanpix

Hiinast Wuhanist valla pääsenud koroonaviirus levib praegu kõige hullemini Itaalias. Seal on registreeritud 24 747 haigusjuhtu. Surnud on 1809 inimest ja 1672 patsienti seisund on raske või kriitiline. Viimase ööpäeva jooksul lisandus Itaalias koguni 368 surmajuhtumit.