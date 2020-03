VÄRSKED ANDMED: koroonaviirus levib 162 riigis, üle 6700 surnu, Hollandis vajas intensiivravi 16aastane patsient 

Kui varasemalt on korduvalt väidetud, et raskelt haigestuvad eelkõige vanemaealised inimesed, siis viimasel ajal tõuseb Euroopas intensiivravi vajajate seas noorte täiskasvanute osakaal. Roterdami Erasmuse ülikooli haigla intensiivraviosakonna peaarst, professor Diederik Gommers ütles ajalehele Algemeen Dagblad, et Hollandis intensiivravis olevast 40 - 50 patsiendist on enam kui pooled 50 aastast nooremad. Noorim nendest on 16aastane poiss, kelle vanemate sõnul tuleb Hollandil ärgata suhtuda viirusesse tõsiselt.

Soomes tõusis haigestunute arv esmaspäeva pärastlõunaks 277-le. Neist üks pensioniealine patsient saab intensiivravi. Soome terviseamet usub, et tegelikult on riigis nakatunuid 20–30 korda rohkem.

Soome valitsus otsustas esmaspäeval, et kuulutab välja eriolukorra. Alates kolmapäevast suletakse kõik koolid, ülikoolid ja kutsekoolid. Õppetöö jätkub kaugõppe korras. Lasteaiad jäävad tööle, et tagada lapsevanematele võimalus käia tööl. Samuti suletakse muuseumid, raamatukogud, ujulad, spordisaalid ja muud avalikud asutused. Vanadekodudes külas käia ei tohi, üle kümne osalejaga avalikud kogunemised on keelatud ning välismaalt tulnud Soome kodanikud ja elanikud peavad jääma kaheks nädalaks karantiini. Eriolukorra kinnitamise üle hääletab Soome parlament teisipäeval. Kehtima jääb see 13. aprillini.

Kui Hiinas on viiruse levik saadud kontrolli alla ja võimud leevendavad varasemaid piiranguid, siis mujal maailmas kasvab haigusjuhtude arv plahvatuslikult. Hiinas diagnoositi viimase ööpäeva jooksul vaid 16 uut haigusjuhtu ning registreeriti 14 patsiendi surm.

Hiina koroonaviiruse juhtiv ekspert doktor Zhong Nanshan hoiatas, et praeguse arengu juures saab tervest maailmast Wuhan, kuna nakkus levib samamoodi nagu algul haiguse epitsentris, vahendab Daily Mail. Zhong Nanshani arvates ei ole tõenäoline, et haigusele leitakse ravim lähemate kuude jooksul. Seetõttu on ainus võimalus viiruse leviku peatamiseks karmid meetmed ning Hiina eeskuju järgimisel oleks praegune pandeemia juunikuuks möödas. Wuhanis ja Hubei provintsis kehtestati range karantiin teatavasti 23. jaanuaril.

Hiina eksperdi hoiatust on kuulda võetud ja üha uued riigid maailmas rakendavad viiruse leviku takistamiseks erakordseid meetmeid ning sulevad piire.