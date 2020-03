VÄRSKED ANDMED: koroonaviirus levib 157 riigis, 170 000 nakatunut, 78 000 tervenenut ja 6500 surnut 

Kui Hiinas on viiruse levik saadud kontrolli alla ja võimud leevendavad varasemaid piiranguid, siis mujal maailmas kasvab haigusjuhtude arv plahvatuslikult. Hiinas diagnoositi viimase ööpäeva jooksul vaid 16 uut haigusjuhtu ning registreeriti 14 patsiendi surm.

Hiina koroonaviiruse juhtiv ekspert doktor Zhong Nanshan hoiatas, et praeguse arengu juures saab tervest maailmast Wuhan, kuna nakkus levib samamoodi nagu algul haiguse epitsentris, vahendab Daily Mail. Zhong Nanshani arvates ei ole tõenäoline, et haigusele leitakse ravim lähemate kuude jooksul. Seetõttu on ainus võimalus viiruse leviku peatamiseks karmid meetmed ning Hiina eeskuju järgimisel oleks praegune pandeemia juunikuuks möödas. Wuhanis ja Hubei provintsis kehtestati range karantiin teatavasti 23. jaanuaril.