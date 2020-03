KOROONAVIIRUS LEVIB 162 RIIGIS: üle 6700 surnu ja 176 000 nakatunut. WHO: viirusteste tuleb teha oluliselt rohkem 

Maailma Terviseorganisatsiooni peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus pöördus esmaspäeva õhtul maailma riikide poole tungiva ülekutsega oluliselt suurendada viirustestide arvu. "Meil on lihtne sõnum: testida, testida, testida," rõhutas ta. "Me ei saa tulega võidelda seotud silmadega," lisas ta.

Euroopa Liidu liikmesriikide juhid korraldavad teisipäeval hädavideokonverentsi. Esmaspäeval teatas Euroopa Komisjon ettepanekust piirata Euroopasse reisimist 30 päevaks, samuti seada piiripunktidesse kaubaveo tarbeks n-ö rohelised rajad ehk võimalus hädavajalikke tarbekaupu kiiremini üle piiri toimetada.

Soomes tõusis haigestunute arv esmaspäeva pärastlõunaks 277-le. Neist üks pensioniealine patsient saab intensiivravi. Soome terviseamet usub, et tegelikult on riigis nakatunuid 20–30 korda rohkem.

Soome valitsus otsustas esmaspäeval, et kuulutab välja eriolukorra. Alates kolmapäevast suletakse kõik koolid, ülikoolid ja kutsekoolid. Õppetöö jätkub kaugõppe korras. Lasteaiad jäävad tööle, et tagada lapsevanematele võimalus käia tööl. Samuti suletakse muuseumid, raamatukogud, ujulad, spordisaalid ja muud avalikud asutused. Vanadekodudes külas käia ei tohi, üle kümne osalejaga avalikud kogunemised on keelatud ning välismaalt tulnud Soome kodanikud ja elanikud peavad jääma kaheks nädalaks karantiini. Eriolukorra kinnitamise üle hääletab Soome parlament teisipäeval. Kehtima jääb see 13. aprillini.

Šveitsi valitsus kuulutas esmaspäeva õhtul riigis välja hädaolukorra. Keskööst alates kuuluvad ärid ja lokaalid sulgemisele.

Kui Hiinas on viiruse levik saadud kontrolli alla ja võimud leevendavad varasemaid piiranguid, siis mujal maailmas kasvab haigusjuhtude arv plahvatuslikult. Hiinas diagnoositi viimase ööpäeva jooksul vaid 16 uut haigusjuhtu ning registreeriti 14 patsiendi surm.