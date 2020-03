KOROONAVIIRUS LEVIB 162 RIIGIS: ligi 7100 surnut ja 180 000 nakatunut. WHO: viirusteste tuleb teha oluliselt rohkem 

Maailma Terviseorganisatsiooni peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus pöördus esmaspäeva õhtul maailma riikide poole tungiva ülekutsega oluliselt suurendada viirustestide arvu. "Meil on lihtne sõnum: testida, testida, testida," rõhutas ta. "Me ei saa tulega võidelda seotud silmadega," lisas ta.

Kui varasemalt on korduvalt väidetud, et raskelt haigestuvad eelkõige vanemaealised inimesed, siis viimasel ajal tõuseb Euroopas intensiivravi vajajate seas noorte täiskasvanute osakaal. Rotterdami Erasmuse ülikooli haigla intensiivraviosakonna peaarst, professor Diederik Gommers ütles ajalehele Algemeen Dagblad, et Hollandis intensiivravis olevast 40 - 50 patsiendist on enam kui pooled 50 aastast nooremad. Noorim nendest on 16aastane poiss, kelle vanemate sõnul tuleb Hollandil ärgata ja suhtuda viirusesse tõsiselt.