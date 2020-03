Maailm KOROONAVIIRUS LEVIB 162 RIIGIS: 7200 surnut ja 183 000 nakatunut. Euroopa Liit suleb teisipäeva keskpäevast 30 päevaks kõik välispiirid Toimetas Aadu Hiietamm, Margus Järv, Greete Kõrvits , eile, 21:30 Jaga: M

KRIISIRIIK: Itaalia pealinnas Roomas toimetatakse Gemelli haiglasse koroonapatsienti. Foto: EPA/Scanpix

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kordas esmaspäeva õhtul seoses koroonaviiruse levikuga tehtud telepöördumises, et me oleme sõjas. Ta ütles, et alates teisipäeva keskpäevast suletakse Euroopa Liidu välispiirid. See tähendab, et reisimine Euroopa Liidu riikide ja ülejäänud maailma vahel lõpeb.