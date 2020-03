Perearstide seltsi juhend: kuidas tagada, et meie vanaemad ja vanaisad viirusepuhangu tervelt üle elaks? 

„Meie vanemaealine elanikkond on vastu pidanud mitu riigikorda, tulnud läbi tulest ja veest ning saanud hakkama ka kõige kitsamates oludes. Seetõttu võib paljudele tunduda, et praegused soovitused on üle reageerimine või isegi et eakate isoleerimisega tehakse ülekohut. See ei vasta tõele. Eakatel on väga suur risk uue viirusega nakatudes raskelt haigestumiseks,“ kirjeldavad perearstid.