Toila vald sattus puhastusvahendite hankimisega hätta 

Toila vallavanema Eve Easti sõnul proovisid valla vastavad ametnikud hakata soetama desinfitseerimisvahendeid, et jagada neid vallas suurematesse ja käidavamatesse kohtadesse, aga need on kõikjal otsas. „Hea tahe viiruseleviku tõkestamiseks hetkel ei õnnestunud,“ lausus vallajuht. Jäi üle vaid valla kodulehe kaudu jagada informatsiooni, kuidas igapäevasest hügieenist kinni pidada.