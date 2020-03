Tallinna Linnatranspordi lasketiirule on kulunud üle 5000 euro  

Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni saadik Priidu Pärna esitas abilinnapea Kalle Klandorfile (Keskerakond) küsimuse, millal TLT plaanib lasketiiru sulgeda ja kuidas on lasketiiru pidamine seotud TLT põhitegevusega, milleks on reisijatevedu. Klandorf vastas kirjalikult, et lasketiiru lähiajal sulgeda plaanis ei ole ning selle pidamine on TLT põhikirjas välja toodud ühe tegevusalana, märgib ERR.