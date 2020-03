Nelli Kalikova | Koroonaviirus kui Eesti suutlikkuse proovikivi 

Miks me ei karda grippi, aga kardame koroonaviirust?

Mullu haigestus meil grippi 45 000 inimest, 1 700 vajasid haiglaravi, 60 (enamasti eakad inimesed) surid. Need on tõsised arvud, mis on vajanud nii tervishoiu kui ka muude elualade pingutusi. Kuid me oleme harjunud selle iga-aastase nuhtlusega ja see ei hirmuta meid enam. Praeguse viiruse erinevus on selles, et see on uus ja tundmatu nähtus, mis kutsubki esile hirmu ja paanika. Paanika mistahes eluvaldkonnas tekitab ainult lisapinget ja probleeme.

Valdav enamus koroonaviirusega nakatunud inimestest paraneb nii, nagu iga respiratoorse nakkuse puhul. 20% võivad vajada haiglaravi, nendest 5% intensiivravi ja 1% hingamisaparaatide abi. Kui me laseme koroonaviirust levida nagu grippi (see tähendab, et ei rakenda tõkestavaid meetmeid), siis haiglaravi vajaks 9 000 inimest, intensiivravi 450 ja hingamisaparaatide abi 90. Eesti tervishoiusüsteemile on see üle jõu käiv koormus ja selle tõttu kõik meetmed, mis nakkuse levikut takistavad, ongi hädavajalikud.

Eriolukord, mis kuulutati välja 12. märtsil, tuginedes teiste riikide kogemusele, oleks võinud olla kehtestatud vähemalt paar nädalat varem. Meie nakkuse levik kulgeb sama mudeli järgi, mis teistes riikides, nn eksponentsiaalselt. See tähendab mõnda aega väga madalat taset ja siis äkitselt tugevat tõusu.

Meil on seni diagnoositud 135 juhtu, mis erinevate välisekspertide arvates tähendab tegelikult 20 kuni 40 korda suuremat nakatunute arvu. See tundub uskumatu, kuid on nii. Tuginedes jällegi pikale erialasele infektsionisti kogemusele võin kinnitada, et igal juhul läheb olukord sekkudes paremaks. Jah, iga viivitatud päev teeb asja raskemaks, nakkuse leviku ulatuslikumaks, kuid tegematajätmine on veel hullem.

Mis on need meetmed, mis aitavad epideemiast jagu saada?

Kõige tähtsam epideemiavastane meede on kohmaka nimega „sotsiaalne distantseerumine“. See tähendab inimestevaheliste kontaktide võimalikku vähendamist. Kuna tegemist on piisknakkusega, siis ohtlikud on igasugused inimeste kogunemised, mis annavad võimaluse tihedaks kontaktiks alates koolidest ja lõpetades massürituste ja kontsertidega. Totaalne karantiin on õigustatud, sest ei lase nakatunud inimesel nakkust teistele anda. Tinglikuks peiteperioodiks on arvestatud 14 päeva. Seega, meil välja kuulutatud eriolukord 1. maini annab lootust, et kolmekordne peiteaeg paneb edasisele nakkuse levikule piiri ja me saame riigisisesest nakkusest jagu. Kuidas kujuneb olukord teistes riikides, seda näitab aeg ja üle piiri nakkuse sissetoomisega tuleb ilmselt tegeleda kauem.