Tanel Kiik koroonakriisist: langustrend võib hakata aprilli keskpaigast 

„Arvestades seda, et haigusel on teatav peiteperiood, et loomulikult pole võimalik testida kõiki, kellel on kahtlus, siis tõenäoliselt me räägime ikkagi sadadest inimestest ja see arv lähiajal ilmselt kasvab, kuna sümptomid hakkavad avalduma. Riskipiirkondadeski käis turiste meil tuhandeid,“ nentis Kiik koroonanakkuse hetkeseisu kohta Eestis.

„Hetkel on nii, et kahjuks haigus ea kasvades muutub aina ohtlikumaks ja meil on mõistlik keskenduda neile riskirühmadele, kes on maailma statistika põhjal seda haigust kõige raskemalt läbi põdenud ja kahjuks ka meie seast lahkunud,“ selgitas Kiik muutunud strateegiat.

„Et ennetada seda olukorda, et haigus hakkab levima meie hooldekodudes, haiglates, krooniliste haigete ja vanurite seas, on setud fookus riskirühmadele. Homme hakkame valitsuses arutama seda, kuidas me ei raiskaks kiirabi ressurssi, kes peaks tegelema liiklusõnnetuste, perevägivalla, kukkumistega,“ lisas sotsiaalminister. „Meil tuleb välja mõelda mingi mõistlik alternatiiv, mis lähtub meditsiinilisest näidustusest, aga samas aitab avalikku ootust maandada, mis on soov saada teada, kas meil on viirus või ei ole.“

Riigis on kehtestatud eriolukord, piirid lähevad teisipäevast lukku kõigile, kes ei ela püsivalt Eestis, ja valitsuses plaanitakse vaid uusi piiranguid. Millal tuleb kõigest sellest leevendust?

„Parim teadmine ütleb, et aprilli keskpaik võiks olla see periood, kus hakkab stabiliseerumine-langustrend pihta. Aga see sõltub paljudest asjaoludest: inimeste käitumine, riiklikud meetmed, kuidas teised riigid tulevad nakkusohuga toime ja milliseid meetmeid rakendavad,“ andis Kiik vastuseks aja, mis veel kuu kaugusel.

Senini tuleb aga kõigil lihtsalt hakkama saada. Võimalusel teha kaugtööd, püsida siseruumides ja vältida „sotsiaalseid kontakte“ ehk teiste inimestega lävimist. Kahjuks ei ole see võimalik kõigile – näiteks toidupoed peavad olema mehitatud, et inimesed saaksid esmatarbekaupu.