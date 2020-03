Eesti võitleb koroonaviirusega: saartele ei pääse ja piirid on kinni 

Eriolukord Eestis kuulutati välja juba neljapäeva õhtul. See tähendab muu hulgas seda, et inimeste liikumisvabadust piiratakse ning riigil on vajadusel õigus võtta oma kasutusse ettevõtete sõidukeid ja rasketehnikat. Viroloog Irja Lutsar kirjutas sotsiaalmeedias, et epideemia on veel algusjärgus ning me peame viiruse eest kaitsma eeskätt eakaid.