Kuldne sild jõudis Hiinast Stockholmi 

Nüüd on laev pärast kahekuist merel loksumist kohal. Tuli läbi India ookeani, Punase mere, Suessi kanali Vahemerele ja sealt ümber Euroopa Läänemerre. 140 meetrit pikk ja 45 meetrit lai 3400 tonni kaaluv terassild pannakse paika Södermalmi linnajao ja vanalinna vahele. Kuldseks see küll ei jää. Pärast paigaldamist värvitakse sild üle.

Augustis peaks sillal avatama liiklus. Slussen on Stockholmi olulisemaid transpordisõlmi, kus liikleb päevas umbes pool miljonit inimest, olgu siis auto-bussi, metroo või tavalise rongiga. Kõrval on ka veeliikluse tarvis ehitatud lüüs. Slusseni vana sild muutus ohtlikuks ja see lammutati 2016. aastal.