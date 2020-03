Malaga-Tallinn: 15 kõnet välisministeeriumi ja 32 tundi väsitavat kodudeed

Eestlased on jõudnud praeguseks Madridi lennujaama: "Istume Madridi lennujaamas, uued, neljandad piletid Barcelona reisile ja sealt Helsingi - suured tänud kõigile Eesti peresõpradele, kes on usinasti kaugjuhtimist teinud. Väga loodame, et see lend püsib, öö vaja siin veeta, sisuliselt põrandal, sest iga sekundiga muutub kõik," räägib Riina.

"Praeguseks on meiega ühendust võtnud perekond nelja lapsega, kes püüavad saada Malagast tagasi. Nende lend peaks tulema teisipäeva hommikul Malagast Barcelona kaudu Helsingisse. Samuti on üks paar, kes loodavad Finnairi Malaga-Barcelona lennule saada," sõnab Riina.

"Check in on tehtud Tallinnani, aga väljas müristab ja lööb välku. Oleme juba kõigeks valmis," sõnab Riina.

"Mis on kogu loo juures kõige kurvem, et ei tule konstruktiivset nõu ministeeriumi poolt." Riina sõnul on nad teinud ca 15 kõnet välisministeeriumi hädaabi numbrile ja viiel korral on vastatud. "Esimesed vastused olid vaid, et proovige koju minna. Viimane vastus oli, et nad on meie olukorrast teadlikud ja võtke ühendust lennufirmadega ja et nad informeerivad meid uudiste korral. Kõne ooteaeg on kümme minutit!"

Riina sõnul on siiani abi olnud nende pere tuttavate tõhusamast tööst, kes olid kursis nende asukoha ja paralleelselt ka õhus toimuvaga. Praeguseks on pakutud ka võõrastelt abi Helsingis ööbimiseks ja pesemiseks juhuks kui Helsingi-Tallinn lend tühistatakse. "Samuti on võõraste poolt abi pakutud laevapiletite tegemiseks kui lennukid ei lenda. On väga tore tõdeda, et appi tulevad täiesti võõrad, kes hoolivad!"

Eestlased on sõitnud nii bussi, rongi kui taksodega.