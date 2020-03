Eestlased Madridi lennujaamas lõksus: Püüame saada õhtusele Barcelona lennule, ministeeriumist abi pole olnud 

Eestlased on jõudnud praeguseks Madridi lennujaama: "Istume Madridi lennujaamas, uued, neljandad piletid Barcelona reisile ja sealt Helsingi - suured tänud kõigile Eesti peresõpradele, kes on usinasti kaugjuhtimist teinud. Väga loodame, et see lend püsib, öö vaja siin veeta, sisuliselt põrandal, sest iga sekundiga muutub kõik. Üks Eesti pere veel samas seisus, aga veel Malagas, tahavad siia jõuda," räägib Riina.