Juhtkiri | Liiga hilja, liiga vähe 

Praegusel juhul ongi meditsiiniinimesed kindlasti kõige pädevamad nii edasise tegutsemise kui ka meie ravivõimekuse alal. Sellest, et olukord on tõsine, annavad tunnistust haiglate ette kerkivad meditsiinitelgid. Kui me ei suuda viiruse levikut täielikult vältida, siis vähemalt haigestumiste kõrgpunkti hajutamine on üks võtmeküsimusi, mis aitab ära hoida haiglate äkilist ülekoormust, kus kõigile intensiivravi vajajatele ei pruugi kohti jätkuda.

Sestap tuleb inimestevaheliste kontaktide miinimumini viimist väga tõsiselt võtta. Riik on lasknud kinni panna koolid, teatrid, kinod, muuseumid, spaad. Osa ettevõtteid paneb uksed kinni omal algatusel, peamiselt majanduslikel põhjustel. Nüüd on oluline, et riik täidaks oma lubaduse aidata mitmete meetmetega kõige enam kannatavaid majandusharusid, kuid ka noori ja vanu, kes peavad koju jääma – näiteks võib soe koolitoit olla nii mõnegi nüüd koju jääva õppuri pere jaoks hädavajalik.

Kiiresti vajab aga hindamist, kas valitsuse senised piiravad sammud on piisavad olnud. Liigne liberaalsus maksab kiiresti kätte, sest riik ei kiirustanud piirangute sisseviimisega, mille tagajärjel on Eesti praegu nakkuste suhtarvult maailma kümne kõige suurema viiruse levikuga riigi seas. Kes selle eest vastutab, peab selguma hiljem. Praegu tuleb vaadata tulevikku ja mitte olla viiruse tagaajaja rollis – oluline on ennetada. Seda just meditsiinisüsteemi vastupidamise tagamiseks, sest kui see süsteem mureneb… sellele ei taha mõeldagi.