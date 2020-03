Seisukoht | Halastage vanakestele! 

Kui sellest kriisist tuleb midagigi positiivset, kuigi see sõna on kohatu, siis hügieeni, kätepesu ja tõbisena koduspüsimise tähtsuse mõistmine. Ja moodsa meditsiini. Ajal, mil kogu maailm hingevärinal paigal seisab, läheb vaktsiinivastase rumaluse epideemia ehk lõplikult moest välja.

Olukord näitab, et on ameteid, mida on võimalik pidada ka kodustes tingimustes. On koosolekuid, konverentse, mis saavad peetud virtuaalselt. Ja riigiisad peaksid tõsiselt mõtlema sellele, et juba haiguslehe esimene päev võiks olla tasustatud. Kõik ei jää koju puhtast altruismist, eriti kui esimesed haiguspäevad tähendavad suurt põntsu kukru pihta.