Kriisikomisjoni laual on ettepanekuna ka alkoholimüügi keelamine 

Üks ettepanek hõlmab muuseas ka alkoholimüüki, mida võib oodata lähinädalal keelamine. "Kuiva seaduse" põhjuseks on Õhtulehe andmel politsei ja kiirabi töökoormuse alandamine alkoholijoobes tekkinud õnnetuste ja seaduserikkumiste menetlemisel. Tänaseks on näiteks politsei teatanud, et joobes juhte enam senise aktiivsusega ei otsita.