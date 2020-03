VIIRUSE EEST VARJUL: kuidas kogu perega kodustes tingimustes ellu jääda? 

Peredel, kes on harjunud iga päev omaette toimetama, võib olla raske päevad läbi ninapidi koos olla. Eristage tegevused, mida saate teha kõik koos, nendest, milleks vajate eraldatust. Jagage kodu tsoonideks ja tutvustage neid lastele – siin on mänguala, see tugitool aga lõõgastusnurk, kus omaette istuda.

Vaimse tervise säilitamiseks on oluline tunda, et kuulute kuhugi. Koolis ja lasteaias käivad lapsed on harjunud ülimalt sotsiaalse keskkonnaga ning võivad oma sõpradest väga puudust tunda. Siin on tehnoloogia meie sõber. Vestelge sõpradega sotsiaalmeedias või rääkige nendega telefoni teel. Ühendusehoidmine on oluline juba selleks, et veenduda, et sõprade-tuttavatega on kõik hästi.