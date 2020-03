Henn Põlluaas: ühe perearsti ja Urmas Paedi üleskutsed on lausa kuritegelikud 

Põlluaas kirjutab, et on tervitatav, et vaatamata Terviseameti juhi ja mõne teise võtmeisiku apaatsusele, asuti Eestis probleemiga aktiivselt tegelema. "Vaid otsustavaid meetmeid kasutades ja üheskoos pingutades saame me sellest olukorrast üle. Eilne päev näitas nakatumiste arvu kasvu pidurdumist Eestis. Ma väga loodan, et see nii ka jääb. See sõltub aga ka meist endist."



"Kutsun kõiki inimesi üles täitma individuaalse kaitse meetmeid, mida asjatundlikud instantsid on soovitanud. Ettevaatus, hügieen, vähem kontakte jne. Kaitstes iseennast nakatumast, kaitseme me ka enda lähedasi, sõpru ja kõiki teisi inimesi. Olge terved!"