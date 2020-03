Inga Raitar | Minu plahvatuslike kannatuste aasta 

Ka Pealtnägijasse andsin oma loo vaid ühel põhjusel – inimlike küsimiste peale keegi mulle ei vastanud. Avalikku meediapäringut ei saa ignoreerida, seega oli kapo pressiesindaja Pealtnägija kaamera ees septembris sunnitud rääkima “ekspertiisidest, mis võtavad aega”. Pealtnägija saate järel ei muutunud midagi.

Veebruaris hakkas mind huvitama, mis ekspertiisid aasta aega võtavad. Kuna minuni jõudnud viimane vastus ametlikule infoküsimisele jäi 14. novembrisse 2019, kirjutasin viimases hädas sellelesamale kapo pressiesindajale. Võttis umbes nädal, kui mulle helistati. Kõne ei olnud toonilt tore, pigem kehtestav. “Teie käitumine,” heidab mulle telefonis ette noorem mehehääl. Mida? Ma pole 2019 aasta märtsikuust ühegi kaitsepolitseinikuga ei kohtunud ega ka käitunud ju. Võõras hääl soovitab mul “suhelda normaalselt”. Huvitav, kuidas? Vaikides ja juhtumit unustades?

Tund varem oli helistatud mu tütrele ja nõutud tema telefoniga tehtud pilte. Niisiis juhtumist on möödas aasta. Minu õuel käis 16.-17. märtsil 2019 professionaalse foto- ja uurimistehnikaga vähemalt nelja jõuametkonna kümmekond esindajat. Ja siis on äkki vaja talutütre telefoniga tehtud pilti. Mis on meie jaoks ainsaks tõestuseks, et meie õuel tõesti midagi uuriti. Ilma nende piltideta võiks nüüd juba väita, et tegelikult midagi polnudki. 16 meetri kaugusele üle õunapuude lennanud raudhingede ja raskete piitadega ukse viisid uurijad asitõendina kaasa.

Räpased käed pesusahtlis

Fakt on, et lihtsalt poisikeste ulakus või suvalise internetist leitud retseptiga püromaan see polnud. Lihtsalt poisikeste nalja peale ei sõida nädalavahetusel Tartust välja kaks eritehnikaga bussi (ühe neist mudast välja tõmbamiseks pidin kutsuma traktoriga naabrimehe) ega võeta kaks päeva ülitäpseid analüüse. Püüdsin olla igati abistav ja uurimist toetav, sest tõepoolest soovisin, et meie mittesõdivas riigis tavakodanike sel viisil terroriseerijad vastutusele võetaks. Selle tõttu läksin ka esimese kutsumise peale Tallinnast Tartusse kaposse ülekuulamisele. Jumal tänatud, et ma olen õppinud emotsioonide vabastamist, vastasel juhul oleks see kogemus salvestunud minu alateadvusse eluaegse traumana.

Tööpäeva riigikaitsjate palvel vabaks teinud kannatanu sõidab niisiis rongiga esimesel võimalusel uurijaid abistama. Uksel tervitab noormees, kes näeb välja nagu oleks välja astunud filmist “Kingsmani salateenistus” – taavirõivaslikult erksinine ülikond, hipsterikarva lips. Telefon kästakse panna lukustatud kappi, käekott jätta eesruumi köögilauale. Mis nüüd peale pikka sõitu tassist kohvist unistada, isegi klaasi vett ei paku mehed naisterahvale.

Katsun omalt poolt toetada uurijaid nagu oskan ja vastata ka neile küsimustele, mida nooruk ei esita. Jutuks tulevad minu paar pilti, mis telefoniga politsei korraldusel uurimisorganeid ootama jäädes oma maja juures tegin. Pakun võimalust, et saadan need kohe kohapeal uurija poolt viidatud e-mailile, kui mulle võimaldatakse läheneda oma telefonile. Lubatakse, aga “uurimistoimingute huvides” võetakse mu telefon tunniks ajaks ära ja keegi kuskil teeb sellega midagi – kas tõest paari uduse pildi pärast? Telefoni tagasi saades on tunne, nagu oleks keegi mudaste kätega su pesusahtlis sorinud.