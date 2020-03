Eesti uudised Tallinn teeb kauplustele ettepaneku reserveerida hommikused lahtiolekutunnid eakatele Toimetas Reti Jõerand , täna, 16:38 Jaga: M

„See idee lähtub asjaolust, et just vanemaealised on üks riskirühmadest ja neil võiks olla võimalus teha oma vajalikud ostud ilma suuremate massideta ja vahetult pärast ruumide korralikku puhastamist,“ räägib Tallinna abilinnapea Betina Beškina. Foto: Martin Ahven

„Osa riike on kaupluste hommikused lahtiolekutunnid reserveerinud eakamale ja selle ettepaneku kavatseme teha ka Tallinnas tegutsevatele kauplusekettidele,“ räägib Tallinna abilinnapea Betina Beškina.