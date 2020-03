Saaremaal oodatakse alles neljapäevaste proovide vastuseid 

Saarte Hääleni on jõudnud info, et laboritest on testide tulemused saadetud küll Terviseametisse, kuid sealt info edasi ei liigu.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles, et ka temani on jõudnud mitmeid sellekohaseid päringuid ja need on edasi saadetud kõikvõimalikele tasanditele, et probleem lahenduse saaks.