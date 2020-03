Maailm USA lennujaamades on tõeline kaos Ohtuleht.ee , täna, 14:06 Jaga: M

Ameeriklased üritavad Euroopast tagasi kodumaale jõuda. Foto: AP/Scanpix

Ameerikas on avatud 13 lennujaama, mis teenindavad Euroopast tagasi kodumaale saabuvaid inimesi. Näib, et toll ja lennujaamad ei olnud valmis, et nii palju kodanikke ootamatult tagasi USA-sse naaseb.