Terviseamet: kaks koroonaviirusesse nakatunut on haiglaravil 

Terviseameti kriisistaabi liige Ragnar Vaiknemets selgitas, et arvestades viiruse kasvavat levikut, siis ei ole kergemate viirusehaiguse tunnustega patsientide testimine enam otstarbekas.

Nakatunute kohta teadis Vaiknemets täpsustada, et hetkel on haiglaravil kaks inimest, kes ei vaja intensiivravi, vaid on isolatsioonipalatites. Nende praegune seis rahuldav.



Väljajoonistuv statistika näitab seda, et eakad on haavatavamad, mistõttu keskendutakse nende testimisele, mitte ei testita kogu elanikkonda tervikuna.

Vaiknemets selgitas, et testide arv suureneb, sest testimisvõimekus laieneb.

Testimist ootab hetkel 100-200 inimest, sest aega kulub testide võtmisele ja nende toimetamisele laborisse.

Terviseameti sõnul võib väita, et arvestades viiruse kohepealset levikut, siis nakatunuid tuleb niikuinii juurde. Tallinna kiirabil on väljas kolm lisabrigaadi, kes tegelevad ainult testimisega.

10-15% võivad vajada hospitaliseerimist või täiendavat ravitegevust.

Hetkel on oluline arvestada, et haiglate võimekusel on piirid ees. Tervishoiusüsteemis sees tuleb teha ümberkorraldusi. Ka Saaremaale on terviseametil plaanis vajadusel saata täiendavaid ressursse.

Meeldetuletusena: igasuguselt reisilt tulija peaks olema kaks nädalat kodus, enda tervist jälgima ja vähendama oma kontakti välismaailmaga.