Politsei kinnitab: liiklushuligaanidel pääsu pole 

"Kui mõnel pool liiguvad kuuldused, et neil aegadel politsei joobes juhtide, kihutajate või teiste liiklushuligaanidega ei tegele, siis see ei vasta tõele. Ainuüksi möödunud ööpäeval kontrollisime Lõuna-Eestis väljakutsete teenindamise ja muude jooksvate ülesannete kõrval pisteliselt üle ligi 300 autojuhi kainuse ning tuvastasime kolmel sohvril alkoholijoobe," kinnitab politsei ja lisab, et reageeriti endiselt ka kõnedele, kus nad andsid ise teada ohtlikest juhtidest.