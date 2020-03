PEAMINISTER RATAS: kaubaveod on lubatud mõlemas suunas 

"Kaubaveod on muidugi lubatud mõlemas suunas, aga see eeldab, et need inimesed, kes seda toimetavad, peavad olema terved ja neil ei tohi olla haigussümptomeid," sõnas Ratas.



Ratas lisas, et lõbusõit või lihtsalt tutvumine on tänasel hetkel keelatud kuni uue otsuse tegemiseni.



Ratas kiitis esiliinil olevaid inimesi: nii politsei- ja piirivalveametnikke, kaitseliitlasi, meditsiinitöötajaid kui ka maksu- ja tolliametnikke. "Olen neile ääretult tänulik, kes igapäevaselt on tugevasti panustanud."