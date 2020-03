Kaitseliidu juht: 21 000 inimest on valmis riigi palvel appi tulema 

„Kokku on Kaitseliidu suurus 25 500 inimest, kellest on umbes 4500 lapsi-noori, seega umbes 21 000 täiskasvanut. Kui riik palub, on kõik valmis välja tulema,“ kinnitas Ühtegi kaitseliitlaste valmisolekut peaasjalikult politsei- ja piirivalveametile appi tulla.

Ühtegi lisas, et kui see peaks vajalikuks osutuma, siis saab neid kasutada ka avaliku korra tagamisel. „Kaitseliit on laiapõhjaline riigikaitse organisatsioon, mis ei piirdu ainult sõjalise kaitsega, vaid ka riigikorra tagamisega – valdkonnaga, mida me kutsume elanikkonna kaitseks. Seda me ka praegu teeme. Kui on vaja, siis saame ka siseturvalisust tagada,“ selgitas kaitseliidu juht.