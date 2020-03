Riigisekretär rahvusringhäälingule: miks televisioon ei kandnud üle peaministri poliitilist avaldust? 

Riigisekretär Taimar Peterkop saatis sellekohase arupärimise ka rahvusringhäälingule.



"Maailmas, sh Eestis on ulatuslikult levimas COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile (11.03.2020), et viirust võib nimetada pandeemiaks. Ilmselt ei ole Teile vaja täiendavalt selgitada, milliseid meetmeid on pidanud osades riikides viiruse tõkestamiseks kasutusele võtma," kirjutas Peterkop ja mainis, et peaminister teatas kolmapäeval oma soovist esineda riigikogu ees poliitilise avaldusega.