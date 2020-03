USA president Donald Trump tegi koroonaviiruse testi. See osutus negatiivseks 

Donald Trump Foto: SIPA/Scanpix

Laupäeval Valges Majas toimunud pressikonverentsil andis USA president Donald Trump teada, et tegi koroonaviiruse testi. Ühtlasi lisas Trump, et Inglimaa ja Iirimaa on lisatud Euroopa riikide nimekirja, kuhu ameeriklastel on keelatud reisida, kirjutab The Guardian . Öösel teatas administratsioon, et Trumpi test osutus negatiivseks.