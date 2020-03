Lähiriigid on kehtestanud täiendavad meetmed maismaapiiridel 

Olukord muutub pidevalt ja tõenäoline on, et neid lisandub järgnevatel päevadel veel.

Leedu valitsuses on hetkel kaalumisel otsused piiranguteks. Praeguse info kohaselt on kavas välismaalastele riiki sisenemine keelata, v.a. Leedu kodanike pereliikmed ning seal elamisloaga elavad isikud. Kaubavedu jätkub. Eesti ja Läti kodanike puhul kaalutakse humanitaarkoridori rakendamist, et nende riikide kodanikel oleks võimalik koju pöörduda. Poolaga on Leedul avatud vaid Kalvarija–Budzisko piiriületuspunkt.