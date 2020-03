Terviseamet ja politsei paluvad Narva elanikel hoiduda piiri ületamisest ilma kriitilise vajaduseta 

„Narva linnas on elanikke, kes on harjunud käima Ivangorodis kuni mitu korda päevas. Praegu soovitame hoiduda piiri ületamist ilma kriitilise vajaduseta,“ ütles Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi.

„Tegemist on nii jalgsi kui ka autodega reisivate kohalike elanikega, kellest paljud on eakad ja kuuluvad nakkusohtlikusse riskigruppi. Mõne tarbekauba pärast ei tasu ohtu panna ennast ja teisi. Palun hoolige endast ja oma lähedaste tervisest ja lükake neid käike edasi,“ rõhutab piirivalvebüroo juht.

Jalakäijate järjekorras on ooteaeg Narva piirpunktis praegu 1-1,5 tundi.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko ütleb, et olukorras, kui ühes kohas on korraga palju inimesi, kõrgeneb ka viiruste leviku risk.

„Järjekorras oodates on inimesed üksteise lähedal ja see on ideaalne kaugus erinevate piisknakkuste levikuks. Vanemad inimesed, kellel viirusnakkused võivad põhjustada eriti raskeid tüsistusi, peaks praegu olema väga ettevaatlikud ja vältima suuremaid rahvahulki,“ sõnab Dontšenko.